Perché la regina Elisabetta “non abdica” e chi vuole davvero come successore

Perché Carlo resta in pole per il trono e perché sua madre, la regina Elisabetta “non abdica” malgrado l'età veneranda e i numerosi acciacchi

Andrew Morton ne è certo: la regina Elisabetta “non abdica” e su chi voglia davvero come successore ci sarebbe una mezza sorpresa. Le indiscrezioni del biografo e royal watcher inglese autore di “Diana, la vera storia delle sue parole” disegnano un quadro del tutto inedito della Royal Family.

Perché? Perché adesso che lo scrittore è in procinto di far uscire il suo nuovo libro The Queen, ci sono nuovi elementi. Si tratta di una biografia per Rizzoli in onore di Elisabetta per il suo Giubileo di Platino.

La regina Elisabetta “non abdica”

E stando a quanto ripreso da Repubblica pare proprio che in termini di successione il preferito della regina non sia affatto il principe William come tutti credono, bensì lo storico aspirante al trono Carlo.

Ha spiegato Morton: “Altrimenti non lo avrebbe nominato a capo del Commonwealth, cui Elisabetta tiene moltissimo”. Ma non è finita, lo scrittore ha spiegato che la regina, malgrado l’età veneranda, non avrebbe nessuna intenzione di abdicare.

Acciacchi ed età “non la fermeranno”

Certo, i recenti acciacchi avrebbero lasciato presupporre che The Queen volesse finalmente riposarsi con i suoi amati cavalli ma non sarebbe affatto così. Ha spiegato Morton: “Credo che sia fuori discussione.

Certo, qualche mansione in più potrà essere passata a Carlo e William, come i viaggi”. Poi una considerazione empirica:”Di certo ‘Lilibet’ non è mai stata così amata, anche perché ha mostrato sempre più un lato umano, vedi ai funerali di Filippo”.