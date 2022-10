Cosa c'entra il Quirinale con l'accordo del centrodestra sui nomi per le Camere e perché La Russa presidente del Senato sarebbe un fatto storico

Ecco perché Ignazio La Russa presidente del Senato sarebbe un fatto storico ed ecco come mai in queste ore gli analisti stanno parlando molto dell’effetto dell’accordo che il centro destra avrebbe trovato per la giornata cruciale di oggi, 13 ottobre.

Fra meno di due ore i Presidenti di Senato e Camera verranno probabilmente presentati al vaglio e l’ipotesi più accreditata è quella di “un ex missino al Quirinale”, come spiega libero.

La Russa presidente del Senato e la storia

Ma cosa c’entrano il Quirinale e Sergio Mattarella con la probabile elezione di Ignazio La Russa che tra l’altro conterà su un voto a Palazzo Madama molto meno farraginoso? Semplice, esiste una specifica prerogativa della seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato cioè, che non tutti conoscono o che pochi ricordano: chi presiede Palazzo Madama è il sostituto ufficiale del Presidente della Repubblica in situazioni in cui lo stesso sia materialmente impossibilitato ad esercitare le sue prerogative ed a ricoprire il massimo ruolo istituzionale.

Il ruolo di chi presiede Palazzo Madama

Sergio Mattarella non è un giovincello e, pur fatti tutti gli scongiuri dell’universo, non è affatto immune da potenziali problemi. Perciò l’ex colonnello di Gianfranco Fini sarebbe di fatto il “vicepresidente della Repubblica” in uno sdoganamento che in Italia mancava da sempre, specie a contare le fisiologiche ubbie sui partiti che hanno ascendenza concettuale (non certo fattuale) con il Ventennio.