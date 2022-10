Il Corriere analizza le cause di un fenomeno che sta facendo arrabbiare molti

Ci è stato spiegato in tutti i modi possibili e immaginabili, anche con parcelle salatissime arrivate nella casella delle lettere: l’inverno 2022-2023, a causa della crisi del gas, sarà uno dei più difficili e lunghi degli ultimi anni. La crisi energetica europea, causata soprattutto dalla guerra in Ucraina ma secondo molti anche da un certo tipo di speculazioni, sta facendo da mesi lievitare le bollette degli italiani, causando rabbia, paura e frustrazione nelle fasce meno abbienti della popolazione.

Qualcosa, tuttavia, potrebbe cambiare molto presto, o potrebbe essere già cambiato. In questi ultimi giorni, infatti, abbiamo notato un calo delle quotazioni giornaliere del gas. Per esempio, il prezzo del metano venerdì scorso (7 ottobre) ha segnato un forte calo nell’hub olandese (Ttf: -12% a 155 euro/Mwh). Si tratta di cifre ben diverse rispetto a quelle registrate lo scorso ad agosto, quando si era arrivati a 300 euro al megawattora.

Questa diminuzione porterà automaticamente a bollette del gas più affrontabili rispetto a quello che abbiamo visto di recente? La risposta è: non necessariamente.

Perché il prezzo delle bollette non diminuisce parallelamente a quello del gas e come funziona il processo

In una recente analisi, il Corriere della Sera ha spiegato i motivi dietro questo andamento, per così dire, non parallelo fra prezzo del gas e ammontare delle bollette.

Per cercare di analizzare il problema è necessario capire se ci troviamo a parlare di mercato libero o mercato tutelato.

Il mercato tutelato conta circa 7 milioni di utenti per il gas e quasi 11 per la luce: per questa clientela si è deciso di fatturare bollette mensili per luce e gas e non più trimestrali. Si è inoltre deciso di calcolare i prezzi del gas sulla media mensile dei prezzi registrati sul mercato italiano all’ingrosso: in questo modo Il riferimento diventa il Psv e non più l’indice Ttf di Amsterdam.

Se si sgancia il prezzo del gas da quello deciso dalla borsa di riferimento dovrebbe essere più facile “trasferire con tempestività ai clienti finali il beneficio di eventuali iniziative europee di contenimento dei prezzi delle commodity energetiche”, come specificato da Arera.

Nel nostro paese, il prezzo medio del Psv nel 2021 è stato di 46,23 euro/MWh, in aumento rispetto al 2020. Un ruolo nel pezzo del gas ce l’ha avuto anche la scelta di Arera di aggiornare le tariffe non più “ex ante”, ma “ex post”. Qual è il risultato di tutto questo? Ebbene, visto che il valore dell’indice Ttf mensile è calcolato sula media aritmetica delle quotazioni giornaliere riferite al mese di fornitura, i dati per ottobre non sono ancora disponibili: ad ottobre 2022 avremo un Ttf medio solo del mese precedente pari a 2,022 euro/Smc.

Soltanto a novembre, tuttavia, potremo capire quanto scenderanno le bollette per il mercato tutelato, e di quanto. Ma non solo. Il prossimo mes scopriremo anche a quanto ammonteranno i conguagli collegati.

Molto diverso invece è il caso del mercato libero. Qui infatti si dovrà pagare la stessa cifra (a seconda dei consumi che possono ovviamente variare) per un determinato periodo di tempo stabilito nel contratto.

Scegliendo l’indicizzazione (per esempio quella mensile) si sarà soggetti alle fluttuazioni del mercato. Di norma, le offerte variabili con prezzo indicizzato hanno come riferimento il prezzo del gas al Psv: tuttavia, nel contratto potrebbe essere indicato un prezzo agganciato al Ttf olandese. In questo caso le bollette potrebbero scendere, visti i prezzi in caduta del gas ma attenzione: sarà possibile soltanto da novembre per chi ha un’indicizzazione mensile.