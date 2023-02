Perché le cimici puzzano e come allontanarle

Nei mesi autunnali e anche durante la stagione invernale, le si vede spesso nelle case vicino a fonti di luce dove possono scaldarsi e trovare un po’ di riparo. Sono le cimici che si contraddistinguono anche per un odore maleodorante che emanano. Scopriamo come mai puzzano e come allontanarle da casa.

Perché le cimici puzzano

Sono tra gli insetti maggiormente sgraditi e invadenti che possano trovarsi nelle case. In natura è possibile trovare diverse specie di cimici: dalle verdi che sono le più comuni e quelle maggiormente presenti in casa sino alle asiatiche di colore marrone chiamate così perché di origine orientale passando per quelle dei letti che agiscono soltanto la notte.

Si contraddistinguono da altri insetti presenti in natura per l’odore maleodorante che emanano. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma questi insetti usano le loro ghiandole sudoripare come atto e meccanismo di difesa. Infatti, non è un caso che, quando si sentono minacciate o vengono schiacciate, il loro corpo comincia a emanare un terribile odore.

Per quanto questa puzza e odore possa apparire e risultare sgradevole per gli esseri umani, in realtà per loro equivale alla salvezza della loro specie. Possiedono delle ghiandole sudoripare che producono questa sostanza puzzolente e maleodorante il che spiega la ragione per cui le cimici puzzano risultando così ancora più fastidiose.

In base agli esperti nel campo dell’entomologia, le cimici proprio come le puzzole rilasciano questa puzza e odore dietro di sé quasi in maniera del tutto consapevole. Proprio le ghiandole che haanno sul torace secernono questa puzza e odore terribile da tollerare.

Cimici in casa: come allontanarle

Sono insetti molto piccoli e innocui dal momento che non causano punture, ma per le loro dimensioni possono annidarsi un po’ ovunque: dagli armadi sino ai cassetti dei comodini aperti passando per le fessure e le crepe. Per evitare di sentire la puzza che le cimici emanano, è necessario allontanarle da casa.

Hanno una vera e propria attrazione per i tessuti e infatti sono presenti sul bucato steso ad asciugare. Per evitare questo problema e ritrovarsi questi insetti sui vari indumenti e vestiti, si raccomanda di preparare una soluzione a base di acqua e aceto, odore che non tollerano con cui pulire le varie superfici di casa.

Ci sono poi altri odori e aromi particolarmente intensi che questi insetti fanno fatica a tollerare come l’aglio, ma anche le piante ed erbe aromatiche. Coltivare sul proprio davanzale un vasetto contenente del basilico o rosmarino, ma anche timo, permette a questi insetti di tenerle lontano dall’abitazione evitando così l’odore che secernono.

Posizionare uno spicchio di aglio nei luoghi vicino alle finestre o nelle fessure e crepe da dove possono entrare aiuta ad allontanarle e debellarle rapidamente con metodi naturali. L’uso di zanzariere o reti anti-insetto, così come dei fiori di lavanda, aiuta a non averle nei dintorni rendendo così la casa profumata e libera dalla loro puzza.

Perché le cimici puzzano: rimedi

