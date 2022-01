Perché Napoli è tra le città da visitare nel 2022 secondo la CNN

La classifica di CNN Travel annovera Napoli tra le città di visitare nel 2022, ricordando la "leggendaria gentilezza" degli abitanti e molto altro.

Mille culture e storia secolare si intersecano tra le vie di Napoli. Città di rara bellezza, affascinante con i suoi colori variegati, i suoi murales variopinti, la sua tradizione così radicata, il suo dialetto tanto vivo e acceso. Così la CNN annovera il capoluogo campano tra le città da visitare nel 2022: i motivi.

Cnn, Napoli è tra le città da visitare nel 2022

Secondo la speciale classifica stilata a Capodanno da Cnn Travel, Napoli è tra le città da visitare nell’anno appena iniziato. La rubrica “Where to travel 2022: The best destinations to go” raggruppa le migliori 22 mete turistiche da visitare nel corso del 2022: la città partenopea è l’unica meta italiana.

Oltre a Napoli, sono elencate altre città di fama internazionale.

Tra queste la Malesia e l’Australia, ma anche il Perù e Oslo, la capitale della Norvegia. Fino a mete più vicine a noi, come la moderna Valencia.

Cnn, Napoli è tra le città da visitare nel 2022: i motivi

Tra i punti di forza di Napoli, evidenziati dalla CNN, c’è la “leggendaria gentilezza” delle persone. Per gli amanti del buon cibo e dei sapori intensi, non viene tralasciata la pizza napoletana.

Napoli è ricordata anche come la “terra di Sophia Loren”, vero e proprio mito oltreoceano, consigliando le bellezze storiche che incorniciano la città.

Cnn, Napoli è tra le città da visitare nel 2022: cosa vedere

Elencando le migliori tappe di Napoli, la CNN ricorda il centro storico, i suoi negozi di artigiani, come i maestri del presepe a San Gregorio Armeno, fino al Rione Sanità.

Per la CNN, è da visitare anche il Museo di Capodimonte, ma anche gli Scavi di Pompei e l’isola di Procida, Capitale italiana della cultura proprio per il 2022.