Perché Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono lasciati?

Sono passati quasi vent’anni dalla separazione tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, ma la loro storia d’amore ha fatto sognare tantissime persone. Un matrimonio durato 18 anni in cui s’è detto di tutto, ma quali sono le reali ragioni dietro la loro separazione?

Katia Riccarelli racconta il lungo matrimonio con Pippo Baudo: “Siamo stati felici. È finita per mancanza di dialogo“

Ospite della trasmissione dei Lunatici di Rai Radio 2, è stata la stessa ugola d’oro, Katia Ricciarelli, a svelare alcuni particolari del matrimonio con Baudo: “Ci siamo sposati nel 1986, è stato un matrimonio felice. Ci siamo incontrati perché qualche volta andavo ospite da lui. C’era solo il buongiorno e buonasera. Ci siamo sposati veramente per amore. Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l’uomo della vita“.

Tra i due c’erano dieci anni di differenza: lei aveva 40 anni, lui 50, ma erano molto affiatati. Nonostante provenissero da due mondi relativamente differenti, riuscirono ad incastrarsi alla perfezione e a far funzionare la coppia per tanti anni. Poi qualcosa è venuto meno.

Ricciarelli racconta: “Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Un consiglio alle coppie? Non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati”.

“Ci vuole coraggio a lasciarsi. Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però la ragione deve avere la meglio”, ha concluso la cantante.