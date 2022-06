Perchè porta sfortuna fare gli auguri prima?

Davvero fare gli auguri prima porta male? Forse è solo scaramanzia, ma per quale motivo si temono gli auguri fatti in anticipo?

Attenzione a non fare gli auguri con anticipo rispetto alla data di nascita: la sfortuna è dietro l’angolo, o almeno così vuole la tradizione. Ma perché porta sfortuna fare gli auguri prima?

Perché porta sfortuna fare gli auguri prima

Ammettiamolo, ciascuno di noi è almeno un po’ scaramantico. Tra i piccoli gesti che uno non vorrebbe mai ricevere, per evitare che la sfortuna faccia il suo corso, ci sono gli auguri anticipati.

Spesso si evita di dire qualcosa che abbiamo a cuore per evitare che succeda l’esatto contrario di quanto sperato. Lo stesso vale per gli auguri di buon compleanno: fare gli auguri prima della data di nascita potrebbe concentrare tutta la negatività e rendere il giorno diametralmente opposto alle aspettative, trasformandolo in un momento nefasto e non ricco di gioia e festeggiamenti.

Forse si tratta di pura scaramanzia, a cui si aggiunge un pizzico di diffidenza: quel che è certo è che nessuno vuole ricevere gli auguri in anticipo.

Anche Papa Francesco è scaramantico

A non voler ricevere gli auguri in anticipo è anche Papa Francesco. Bergoglio, infatti, anni fa ha ringraziato tutti per gli auguri di compleanno ricevuti, ricordando però che esprimerli con anticipo porta male.

“Vi dirò una cosa che magari vi farà ridere.

Nella mia terra fare gli auguri in anticipo porta jella. Chi fa gli auguri in anticipo è uno iettatore”, aveva detto il pontefice.