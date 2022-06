La differenza fra entrare in una casa con serenità ed irrompervi per un'emergenza grave: ecco perché porta sfortuna mettere il cappello sul letto

Più di un amico magari ci avrà chiesto di non farlo, ma perché porta sfortuna mettere il cappello sul letto? La componente negativa del gesto risiede in un preciso comportamento dei tempi andati. Si parla di epoche in cui avere malori severi e addirittura morire in casa era molto più frequente di quanto oggi non si pensi.

Si, ma cosa c’entra il cappello poggiato sul letto?

Mettere il cappello sul letto, la sfortuna

Per capire da cosa tragga origine questa superstizione bisogna partire da un assunto. Ed è quello per cui di solito quando si va a far visita a qualcuno ci si toglie il cappello appena si entra in casa e all’ingresso, come sovente accade, si trova un attaccapanni o un piano dove poggiare con comodità e calma oggetti e capi di abbigliamento.

Cosa facevano una volta medici e preti

Quando invece specie in passato in casa ci si entrava di corsa per malattia o limite di vita di uno degli occupanti la prima cosa che facevano i rappresentanti della chiesa e della medicina, cioè preti e medici, era poggiare il cappello direttamente sul letto del sofferente o del moribondo. Lo si faceva in modo da poterlo curare con tempestività e dargli l’estrema unzione. Ecco perché il cappello sul letto è considerato indice di sventura: perché suggerisce che in casa ci sia un malato o sia arrivata ad aleggiare la morte.