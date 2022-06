Perché porta sfortuna rompere lo specchio?

Se si tratti solo di diffidenza o di pura scaramanzia non è dato a sapere: quel che è certo è che tutti abbiamo paura di uno specchio rotto.

Nessuno vorrebbe vedere uno specchio rotto, neanche di sfuggita. E non solo per la paura del vetro che si fa in mille pezzi né per il timore di farsi male. Il vero motivo è la superstizione: perché rompere uno specchio porta sfortuna?

Perché porta sfortuna rompere uno specchio

Se davvero uno specchio rotto è causa di una grande dose di sfortuna, il motivo sarebbe da individuare proprio nello specchio, che anticamente ha un valore quasi magico.

Come qualsiasi altra superficie riflettente (quali acqua, vetro e metallo), fin dall’antichità si crede che lo specchio abbia poteri magici. Sarebbe capace di duplicare le cose e le persone. Per questa ragione, probabilmente, le generazioni passate hanno pensato che infrangere l’immagine riflessa significasse in qualche modo a uccidere la persona stessa o farle del male, richiamando quasi i famosi riti Vudu, quando gli stregoni riempiono di spilli una bambolina.

Riti magici, che siano reali o fantastici: ad accumunarli è sempre lo specchio.

Si dice, per esempio, che Caterina de’ Medici divinava attraverso uno specchio “magico”. Chi non ricorda poi la regina cattiva di Biancaneve che al suo oggetto magico domandava: “Specchio, specchio delle mie brame: chi è la più bella del reame?”.

Per i romani grazie allo specchio era possibile osservare tutto ciò che avveniva nelle parti più lontane dell’Impero. Inoltre, la religione ebraica e quella islamica invitano a capovolgere gli specchi durante la veglia funebre, per non ostacolare l’anima del defunto nel passaggio verso la vita ultraterrena.