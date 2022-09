Il viaggio a Mosca "con i soldi dell'ambasciata russa" e le remore sul Capitano, ecco perché Salvini sta diventando un problema nel governo Meloni

Matteo Salvini sta diventando un problema nel governo che formerà Giorgia Meloni e in seno al centrodestra non mancano gli atlantisti di Fdi e FI considerano il leader della Lega troppo “legato” a Vladimir Putin, atlantisti in mezzo a cui si celerebbe anche più di un leghista.

Salvini sta diventando un problema per Meloni

Il problema attuale di Giorgia Meloni è dunque quello di “collocare” Salvini e la soluzione pareva essere quella di tenerlo lontano dai dicasteri chiave con una carica di vicepremier in tandem con Antonio Tajani. La soluzione è buona per certi versi ma pessima per altri, o meglio, per alcuni. Open spiega che “all’interno di Fratelli d’Italia c’è maretta. La presenza del Capitano, è la tesi dei falchi, è troppo ingombrante”.

“Voleva andare a Mosca con i soldi russi”

E perché? A causa dei suoi rapporti con Vladimir Putin. Il messaggio è che il capitano insomma “deve restare fuori”. Da un lato dunque c’è il totoministri, dall’altro la strada possibile del governo a tre punte della Meloni una delle quali però sarebbe troppo imbarazzante. A riportare quelle voci sui mal di pancia su Salvini è stata La Stampa: “Come ci si può presentare a Washington con un ministro di peso che voleva farsi comprare i voli per Mosca dall’ambasciata russa?”.

Il guaio è che Salvini neanche vuole fare il vicepremier ma il ministro dell’Interno.