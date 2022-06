Perché si dice “in bocca al lupo” e perché a volte è d'uso rispondere "crepi il lupo"? Fra storia e leggenda ecco chi ha provato a spiegare questa frase

Perché si dice “in bocca al lupo”? Le interpretazioni, da quelle più fantasiose a quelle “storiche” di un modo di dire molto comune sono ovviamente legate a contesti e congetture che fanno si che nessuna di esse sia probabilmente “quella più giusta”, ma una carrellata offre spunti interessanti.

La prima è quella per cui la frase sia appannaggio del mondo e del linguaggio di pastori e allevatori. Per loro il lupo era animale temutissimo e la frase assumerebbe il significato di “che tu possa scamparla”. C’è poi la spiegazione per cui i cacciatori sopprimevano i lupi poiché ritenuti pericolosi per gli umani. Dire perciò “in bocca al lupo” significava augurare “buona caccia”. Un’altra lettura spiega che chi cacciava il lupo doveva avvicinarsi e quindi “mettersi nella bocca del lupo”.

“In bocca al lupo”: le possibili interpretazioni

Da qui sarebbe poi nata la frase di chiosa: “Crepi il lupo”. C’è chi dice che il detto abbia origini greche: “prendi la retta via”. Poteva mancare l’origine di Roma? Romolo e Remo vennero salvati dalla lupa, perciò quando si usa quella frase si augura fortuna, solo che questa lettura non considera l’equivoco da cui nacque il mito della lupa come animale. Romolo e Remo pare furono salvati, sempre in ambito leggendario e secondo Piero Zullino (I sette Re di Roma) da una prostituta, tal “Acca detta La Lupa”.

C’è una spiegazione marinara: la “la bocca del lupo” era la “lavagna” sulla quale si registravano i nomi di uomini e merci, da cui la frase usata per augrare “buona navigazione”.

La via di fuga nel Medio Evo

La “bocca di lupo” era anche una delle strette ma non strettissime uscite-feritoie delle antiche torri del Medio Evo da cui di solito veniva espulsa all’esterno l’immondizia, ma a volte diventavano uscite di salvezza in caso di espugnazione.

Questo perché, con i loro scivoli unti consentivano alle persone che ci si tuffavano dentro rotolando all’esterno di sfuggire velocemente a stupri e massacri e mettersi al sicuro da una zona che di solito le truppe attaccanti evitavano perché priva di potenziale bottino. Da lì un bene augurante “in bocca al lupo” quando in una situazione delicata si fa una scelta estrema ma a volte provvidenziale.