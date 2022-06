Molto spesso alcune persone vengono definite lunatiche. Ma perché si dice lunatico quando ci si rivolge ad una persona soggetta a sbalzi d'umore?

“Come sei lunatico“. Questa espressione viene utilizzata spesso nel linguaggio comune e, sebbene sappiamo cosa significhi, non siamo a conoscenza del perchè si utilizzi proprio il termine “lunatico”. A coloro che si stanno chiedendo da cosa derivi questo termine, glielo possiamo spiegare noi.

Perchè si dice lunatico?

Il termine lunatico significa letteralmente che proviene dalla Luna, il satellite della Terra. Dato che non vi sono ancora prove di invasioni aliene dalla Luna, si è deciso di utilizzare questo termine per descrivere le caratteristiche di alcuni terrestri. Una persona viene definita lunatica quando è bizzarra, stravagante, soggetta a sbalzi d’umore. Questa definizione è in uso già dal trecento.

Anticamente però, come si apprende dal Corriere della Sera, un lunatico era pazzo, ossessivo e persino epilettico, visto che l’epilessia era detta morbo lunatico. Ora, sebbene non vi siano state invasioni aliene, come già detto prima, va detto che le persone “lunatiche” sono però dominate dagli influssi lunari. Questa condizione ha conferito loro determinate caratteristiche.

Altri termini associati alla Luna

“Lunatico” non è l’unico termine che è associato al nostro satellite naturale.

Anche stralunato, ad esempio, che significa stravolto, sconvolto, fuori di sé, è associato alla Luna. Questo perchè una persona stralunata straluna gli occhi fuori dalle orbite “mostrando il bianco in forma di mezzaluna”. Anche il primo giorno della settimana, quello più odiato da tutti, deve il suo nome alla Luna. Anticamente infatti, come è scritto sul già citato Corriere della Sera, il lunedì era dedicato ai lunedianti, nome attribuito a quelli che facevano la lunediana, cioè il lunedì festivo.

La parola lunedì viene dal latino lunae dies, ossia giorno della Luna.