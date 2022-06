Perché si dice “pagare alla romana”? Significato e origine del modo di dire

Dividere il conto al ristorante in parti uguali indipendentemente da cosa ha mangiato ciascun commensale: l'origine del "pagare alla romana"

Il modo di dire “pagare alla romana“, tipicamente riferito al conto di pranzi e cene al ristorante, è certamente molto diffuso e utilizzato, ma forse non tutti conosceranno il significato di questo particolare detto.

Cosa significa “pagare alla romana”: la spiegazione dell’Accademia della Crusca

Letteralmente con il modo di dire “pagare alla romana“ o “fare alla romana” si intende “spartire equamente fra amici una spesa comune“, ralativa, in genere, al conto di un pranzo o di una cena al ristorante. L’Accademia della Crusca ha spiegato che questa espressione potrebbe avere origine nella “romanata” cioè quel “ritrovo conviviale in cui ciascuno dei commensali paga una quota della spesa complessiva.” La stessa espressione “alla romana” era già utilizzata nel corso dell’Ottocento da diversi autori che facevano riferimento, con questa espressione ad una portata messa in comune dai vari commensali.

Un’antica abitudine e… il Giubileo

L’abitudine di pagare alla romana, secondo quanto appreso, dovrebbe provenire da vecchie usanze tramandate oralmente (non ci sono, infatti, testimonianze scritte). Si sa, però, che nelle vecchie trattorie romane era usanza, per mere questioni di praticità, far pagare il conto dividendolo equamente per il numero di persone che erano a tavola. Quest’abitudine è stata poi rinnovata nel corso del XIX secolo, in occasione del Giubileo, quando gli osti romani preparavano menù fissi, dividendo poi il costo per i diversi pellegrini, senza specificare il prezzo di ciascuna pietanza servita.