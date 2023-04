Perché Silvio Berlusconi è stato ricoverato e cosa si sospetta che abbia è ancora oggetto di notizie non confermate ma la parola che circola è “polmonite”. Da quanto si apprende in queste ultime ore il Cav è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. E le ultime notizie dicono che la situazione del senatore al momento sarebbe stabile.

Perché Silvio Berlusconi è stato ricoverato

Da fonti del Parlamento si apprende che “Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile”. Adnkronos spiega poi che “si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica”. Intanto però la situazione dell’ex premier viene definita “sotto controllo” anche si sospetta una polmonite. Dal canto suo il il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha detto: “Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla“.

Affanno respiratorio e ricovero da Zangrillo

L’inviato del Tg La7 è intervenuto nel programma Tagadà ed ha spiegato: “Non c’è ancora un bollettino ufficiale ma Berlusconi avrebbe avuto un malore, un affanno respiratorio” e intorno alle 10.30 si è presentato al San Raffaele, dove è stato ricoverato nel reparto del suo medico personale Alberto Zangrillo.