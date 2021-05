Perché tutti parlano del noleggio a lungo termine e come trovare le offerte

Il successo del noleggio lungo termine di auto e furgoni è da ricondurre ai vantaggi economici e gestionali, con un risparmio netto che può toccare il 30%.

È una delle principali tendenze nel mercato dell’automobile e sta conquistando progressivamente anche il pubblico dei privati, ormai sempre meno interessati all’acquisto. Il successo del noleggio lungo termine di auto e furgoni è da ricondurre ai vantaggi economici e gestionali.

A conquistare molti è la certezza di un servizio che copre ogni esigenza del consumatore a fronte di costi fissi. Il cliente può così sfruttare un’auto nuova, in uno stato di assoluta efficienza, mediante un canone fisso. Ciò permette una pianificazione puntuale che mette al riparo da qualunque sorpresa.

All’interno del canone sono riportate tutte quelle spese che riguardano la gestione e la manutenzione, intesa sia per gli eventi ordinari che straordinari. Sono compresi anche gli oneri assicurativi e ulteriori servizi, a seconda del contratto stipulato (dal soccorso stradale all’auto sostitutiva).

Sempre a livello contrattuale troviamo i chilometri previsti: una variabile da porre in relazione alle effettive esigenze d’utilizzo. Una volta concluso il contratto, il cliente può procedere con l’acquisto del veicolo o approfittare di una nuova esperienza di noleggio.

A dispetto dei finanziamenti, il noleggio non prevede un’esposizione finanziaria nei confronti degli istituti bancari, portando a un risparmio netto che può toccare il 30%. Ulteriori ragioni che hanno reso vincente la formula del noleggio interessano le agevolazioni fiscali. Senza contare il superamento delle difficoltà legate al processo di rivendita dell’auto usata.

