Perde al videopoker, prende la pistola e distrugge la macchinetta a colpi d'arma da fuoco, le immagini lo incastrano e viene arrestato dai carabinieri

Arriva dalla Calabria la vicenda di un 37enne che perde al videopoker, prende la pistola e distrugge la macchinetta a colpi d’arma da fuoco: in provincia di Crotone un giocatore prende malissimo la fortuna avversa e fa fuoco contro la macchinetta dopo essere tornato nel bar in cui aveva perso, me viene arrestato.

Tutto è accaduto ad Isola Capo Rizzuto, con il 37enne che adesso è indagato per minaccia aggravata dall’uso delle armi, porto di arma clandestina, tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

Prende la pistola e distrugge il videopoker

I carabinieri della territoriale hanno appurato che l’indagato è andato su tutte le furie perché in un bar del paese bar non gli hanno restituito una esigua somma. Quel denaro pare fosse rimasto a credito nel videopoker dove aveva appena giocato.

Non soddisfatto della serata l’uomo è corso a prendere una pistola, illegalmente detenuta, è tornato nel bar e si è messo a sparare “contro i totem”.

Prima le minacce poi il piombo

L’uomo ha prima minacciato la barista, poi è andato a casa sua ed è tornato per fare fuoco, ma le immagini riprese dalla videosorveglianza del bar hanno permesso ai carabinieri di rintracciarlo e fermarlo. I media spiegano che è stata recuperata anche la pistola, una semiautomatica Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa.

L’uomo è stato tradotto in carcere.