Perde una gamba a causa di un assorbente: la storia di Lauren Wassel, la modella americana che lotta da anni con la cancrena

Perde una gamba a causa di un assorbente interno e ora ha perso anche la seconda: la protagonista di questa brutta avventura è la modella americana Lauren Wasser. Nel 2012 la giovane aveva rischiato di morire a causa di uno shock anafilattico provocato da un assorbente interno.

All’epoca Lauren Wasser aveva solo 24 anni e lo shock anafilattico le ha provocato la perdita di una gamba; ora a distanza di qualche anno Lauren Wasser ha dovuto procedere all’amputazione anche della gamba sinistra. In questi anni la ragazza ha portato avanti molte campagne di prevenzione, con lo scopo di avvertire tutte le donne dei pericoli e dei rischi che si incorrono nell’usare assorbenti interni: gli effetti collaterali di quest’ultimi, infatti, vengono spessi sottovalutati.

Perde una gamba

Lauren Wasser aveva 24 anni quando nel 2012 un forte shock anafilattico le ha causato la perdita di una delle due gambe. La giovane modella di Los Angeles, durante il ciclo, aveva deciso di utilizzare assorbenti interni. Ha seguito tutte le precauzioni, non tenendoli più di otto ore e cambiandoli spesso. Poi la febbre l’ha bloccata a letto e sono sopraggiunti problemi cardiaci: la cancrena che è seguita ha consumato tutte e due le gambe.

Ai medici non è rimasta altra strada che quella di amputare totalmente uno dei due arti e di intervenire sull’altra gamba. All’epoca la seconda gamba non è stata amputata, ma aveva solo perso le dita dei piedi. Negli anni la funzionalità della gamba è andata scemando: la modella racconta: “Il mio piede sinistro – ha affermato la modella – è un’ulcera aperta. Non ha dita ne tallone e il dolore che mi provoca è continuo“. Da qui la sofferta decisione di procedere anche alla seconda amputazione. I sintomi fanno ricondurre l’accaduto ad uno shock anafilattico da assorbente interno.

La battaglia di Wasser

Dopo il brutto episodio la modella ha iniziato a battersi per la trasparenza e per la sicurezza dei prodotti che riguardano l’igiene femminile. Gli assorbenti interni possono giocare brutti scherzi: le donne, sostiene la modella americana, hanno il diritto di essere messe al corrente dei rischi che corrono con il loro utilizzo. Nel corso di un TED Talk Lauren ha raccontato e ripercorso la sua storia e portato alla conoscenza del pubblico anche la causa di una donna deceduta nel 1988 per lo stesso motivo.

La sindrome dello shock anafilattico è una complicazione dovuta all’insorgere di un’infezione batterica dovuta, nella maggior parte dei casi allo Staphylococcus aureus. Si tratta di una sindrome rara, ma che può insorgere con l’utilizzo di assorbenti interni che creano l’ambiente adatto alla proliferazione dei batteri responsabili del virus. Una sindrome che non ha spazio nelle controindicazioni: solo una donna su 100.000 ne è stata colpita.