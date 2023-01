Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel campo: paura per una donna

Una ragazza di 21 anni ha vissuto un’esperienza traumatica andando a sbandare con la propria auto.

L’incidente ha provocato l’uscita della vettura dalla carreggiata. Il mezzo si è poi schiantato in un terreno.

Grande spavento per la donna che perde il controllo dell’auto

Lo spavento è stato grande per la ragazza alla guida dell’utilitaria. L’episodio è accaduto nella mattinata di oggi 20 gennaio. Il veicolo si è ribaltato completamente finendo con le ruote in aria.

La ragazza al volante stava percorreva via Cascina Caccialoca. La strada fiancheggia le campagne che si trovano al confine tra Verolevecchia e Quinzano d’Oglio.

Intervento dell’ambulanza

La telefonata al numero di emergenza è stata effettuata poco dopo le 7:30. Gli hanno fatto scattare il codice rosso per l’incidente. In breve tempo è arrivata sul posto un’ambulanza per prestare soccorso alla donna per verificare che non fosse ferita.

L’allarme è rientrato poco dopo l’intervento dei paramedici. All’arrivo dei volontari del 118 la ragazza era già riuscita a uscire da sola dall’abitacolo.

Fortunatamente la ragazza non ha riportato ferite e di conseguenza non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Rilievi della polizia stradale

La polizia stradale, intervenuta per effettuare i rilievi necessari, sta vagliando le dinamiche dell’incidente. Nello schianto non sono stati coinvolti altri veicoli. È probabile che l’auto sia sbandata a causa dell’asfalto scivoloso a causa dal ghiaccio.

