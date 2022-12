Perde il controllo dell'auto ed esce di strada: ferita una donna

Una donna ha sbandato con la propria auto ed è uscita di strada, finendo in un piccolo fossato: fortunatamente è sopravvissuta, rimanendo solo ferita.

Incidente nel padovano: auto sbanda ed esce di strada

Incidente stradale nella mattinata di ieri, lunedì 19 dicembre, intorno alle ore 07:30. L’incidente è avvenuto in via Santa Croce ad Ospedaletto Euganeo, piccolo comune di 5.500 abitanti in provincia di Padova.

Tra le cause che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude una banale disattenzione della conducente, ma anche la velocità eccessiva. Una donna alla guida, infatti, avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada in un piccolo fossato.

Fortunatamente è rimasta solo ferita.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Este e dai Vigili del Fuoco, la donna ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa fuori controllo dentro un canale di scolo, con l’auto che ha anche impattato contro un palo. L’allarme è giunto ai soccorritori grazie ad alcuni automobilisti in transito che hanno notato la scena.

Non senza fatica, i pompieri hanno provveduto ad estrarre la ragazza incastrata tra le lamiere dell’abitacolo,e a consegnarla ai sanitari del Suem 118.

Dopo essere stata stabilizzata la ferita è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.