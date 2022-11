Perde il controllo della bici e batte la testa: grave un 18enne

Dramma in Sicilia, dove un giovane perde il controllo della bici a pedalata assistita che stava conducendo in strada e batte la testa: secondo le prima informazioni giunta sarebbe grave un 18enne vittima del sinistro in provincia di Agrigento.

La vittima si trova in prognosi riservata dopo la caduta in zona Cannatello, poco distante da Villaggio Mosè. I media locali che hanno preso in carico la terribile notizia spiegano che il 18enne si trovava in sella ad una bicicletta con pedalata assistita.

Perde il controllo della bici, è grave

Ad un certo punto e per cause da definire il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro un’auto lasciata in sosta sul ciglio della strada.

Purtroppo quell’impatto, violentissimo, ha fatto sbattere la testa del giovane al suolo.

La caduta, i soccorsi ed il ricovero

Immediatamente il 18enne è stato soccorso dal 118 e trasportato a razzo presso reparto di primo intervento sanitario del presidio ospedaliero di contrada Consolida. Da quanto si apprende il giovane avrebbe riportato in quella brutta caduta un severo trauma cranico, ma non ci sono informazioni da fonte primaria sulle sue effettive condizioni.

I carabinieri della territoriale stanno effettuando tutti i rilievi del caso.