Si chiamava Anita Graneroli, aveva 17 anni ed era originaria della città di Sondalo: è la ragazzina scomparsa ieri in tragiche circostanze dopo un drammatico incidente in moto avvenuto fra le strade di Grosio. A nulla sono serviti i seppur rapidissimi interventi dei medici, la giovane è morta in strada poco dopo lo schianto contro il guardrail.

Cade dalla moto, 17enne morta in strada: l’incidente

Anita si trovava in moto, seduta al posto del passeggero, dietro le spalle di un ragazzo di 22 anni che stringeva tra le sue mani il manubrio della due ruote. Ad un tratto, però, il giovane ha perso il controllo del mezzo e la moto è andata a schiantarsi contro il guardrail. Lo schianto è stato violentissimo ed entrambi i passeggeri della moto sono stati sbalzati a terra, finendo riversi al suolo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17:45 di ieri in via Valeriana e la sua esatta dinamica è ancora tutta da verificare.

Cade dalla moto, 17enne morta in strada: i soccorsi

La centrale Areu ha inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elicottero di base a Caiolo. Nonostante i tanti tentativi di rianimazione, però, per la ragazza di 17 anni non c’era già più nulla da fare: Anita è morta in strada poco dopo il suo incidente. Anche il ragazzo classe 2001 è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito all’ospedale ‘Eugenio Morelli’ di Sondalo; secondo i medici non dorebbe essere in pericolo di vita.