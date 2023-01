Perde il padre per tumore e diventa estetista oncologica gratuita

Una donna pugliese perde il padre per tumore e diventa estetista oncologica: Alessandra Centrone dedica la sua vita a ridare coraggio e input alla dignità alle donne malate.

La meravogliosa storia di Alessandra l’ha raccontata Loredana Schiraldi su la Gazetta del Mezzogiorno ed è una storia che parla di motivazioni forti ed effetti meravigliosi.

Perde il padre, diventa estetista oncologica

Il titolo professionale di Alessandra è “estetista oncologica”, un tiolo “ottenuto a seguito di anni di studio e specializzazioni”. Ma lei più che un’estetista è una messaggera di speranza per “coloro che, grazie ai suoi trattamenti, hanno riavuto il coraggio di guardarsi allo specchio, di risentirsi donne, dopo o durante la malattia che aveva annullato la loro femminilità”.

Ma cosa fa la 35enne di Bitonto? Non solo “disegna” sopracciglia o areole mammarie, ma “una nuova visione di sé e un sorriso sul volto”. Lo ha raccontato lei stessa: “È impossibile da spiegare a parole la loro reazione quando si guardano allo specchio dopo il trattamento”.

La reazione “quando di guardano allo specchio”

“È davvero emozionante. Ed è una sensazione che non può avere prezzo”. Ma di prezzo non ce n’è: Alessandra non si fa pagare dai pazienti oncologici o a chi soffre di alopecia.

Una missione nata qualche anno fa da un dolore terribile, la morte di suo padre per neoplasia. Ha detto la donna: “Dopo la perdita, mi sono chiesta cosa avrei potuto fare, non per salvarlo, ma per alleviare la sua sofferenza e il peso delle cure, perché potesse vivere la malattia con più serenità”.