Perdere la pancia: i 5 alimenti che aiutano a perderla

Per perdere la pancia e avere un addome piatto, bisogna inserire nella propria alimenti che riducono il grasso viscerale, come i lupini e il pesce.

I chili in più e i grassi in eccesso tendono a depositarsi soprattutto in zone critiche del fisico, come la pancia, i fianchi o le cosce. Per perdere la pancia, è importante seguire una buona alimentazione nutrendosi di cibi adatti. Qui vediamo quali sono gli alimenti da assumere e l’integratore da abbinare.

Perdere la pancia

Il grasso viscerale e i chili in eccesso non sono solo un problema di linea o di estetica, ma anche e soprattutto di salute, considerando che una pancia prominente o grasso viscerale rischia di causare danni all’organismo con problemi all’apparato cardiocircolatorio o anche respiratorio.

Inoltre, una pancia prominente causa problemi non solo al cuore e ai polmoni, ma anche al fegato e altri organi. Nel momento in cui il grasso si adatta alla pelle e ai tessuti accumulandosi in quelle zone, diventa difficile, anche se non impossibile perdere la pancia. Per questo, una maggiore attenzione all’alimentazione e alle abitudini cambia il proprio aspetto.

Una vera e propria per eliminare la pancia non esiste, ma sicuramente cambiando il proprio stile di vita, le proprie abitudini, soprattutto alimentari, è possibile ridurre la circonferenza e stare meglio con sé stessi e con la propria salute, in generale. Il grasso in eccesso non è mai facile da eliminare, soprattutto se entrano in gioco delle patologie a esso collegate.

Con un po’ di sacrificio, impegno, ma anche una buona costanza e l’attività fisica adeguata, è possibile raggiungere determinati risultati e perdere la pancia. Fare lunghe camminate a passo rapido, ma anche andare al lavoro a piedi o consumare diversi liquidi, come acqua e tisane, sicuramente aiuta a perdere la pancia e avere un addome snello.

Perdere la pancia: 5 alimenti

In base a quanto affermano gli studi degli esperti, l’accumulo di grasso viscerale tende ad aumentare con l’età, anche per via di alcuni mutamenti ormonali e genetici che il corpo subisce. Per perdere la pancia si consiglia di inserire nella propria dieta alcuni alimenti che possano aiutare a ridurre il grasso viscerale in eccesso e quindi a ottenere un addome piatto.

Scegliere il tipo di farina adatto può contrastare il grasso viscerale. Per questa ragione, è bene optare per delle farine integrali che sono ricche di prebiotici che regolano l’intestino, rendono le cellule maggiormente reattive e prevengono l’eccesso di grassi. Oltre alle farine, i prebiotici sono presenti anche in banane, porri, miele e fagioli.

Un altro alimento da inserire nel regime alimentare per perdere la pancia sono i lupini da consumare sia come insalata che come snack. Sono ricchi di prebiotici, saziano e non aumentano il livello di zucchero nel sangue. Si consiglia di stare attenti alle quantità. Il pesce, quale salmone e sardine, ricchi di Omega 3 vitamina D, aiutano a perdere la pancia.

Un altro alleato per perdere la pancia sono i cibi fermentati, ovvero i crauti che riducono il grasso viscerale aumentando i batteri buoni che sono presenti nell’intestino. Inserire nella dieta alimenti quali yogurt, kefir e crauti permette di regolare il peso e quindi ridurre la pancia. Infine, le verdure a foglia verde scuro come gli spinaci e i cavoli contengono vitamine e minerali quali il calcio che mantengono in salute e in forma.

Perdere la pancia: integratore

