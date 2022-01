Perdere peso: come farlo con le spezie adatte

La curcuma, lo zenzero e il peperoncino, sono alcune delle spezie utili da usare in cucina per insaporire i piatti, ma aiutano anche a perdere peso.

Per eliminare i chili di troppo e le adiposità localizzate nei punti critici, è fondamentale seguire una dieta salutare e sana, oltre a praticare attività fisica. Ci sono alimenti che più di altri aiutano a perdere peso. Lo zafferano, la piperina, la curcuma, solo per citarne alcune, sono spezie che contribuiscono al dimagrimento e qui spieghiamo come fare aggiungendole all’alimentazione.

Perdere peso con le spezie

Per agevolare la lotta al dimagrimento e ai chili di troppo, è necessario apportare dei cambiamenti nelle proprie abitudini alimentari. Per esempio, al posto del sale che contribuisce a causare ritenzione idrica e cellulite, si possono usare le spezie. Questi alimenti, non sono solo utili per insaporire i vari piatti, ma anche per perdere peso dal momento che hanno notevoli proprietà.

Moltissimi esperti in questo settore consigliano di consumare e usare le spezie nei regimi dimagranti dal momento che hanno varie proprietà dimagranti. Si consiglia di consumarle in maniera regolare se si vuole perdere peso ed eliminare i chili in eccesso. Sono particolarmente efficaci poiché stimolano il metabolismo, fanno sentire più leggeri sgonfiando l’addome.

Inoltre, alcune spezie, come la curcuma che è tra i componenti principali dell’integratore Piperina & Curcuma Plus, ha proprietà depuranti e detox eliminando le scorie e le tossine dall’organismo. Le spezie bruciano i grassi e saziano, rallentano la fame nervosa ed evitano di abbuffarsi troppo durante i pasti principali della giornata.

Il peperoncino stimola e aumenta la temperatura corporea, mentre la curcuma spegne le infiammazioni svuotando le cellule adipose e favorendo il metabolismo. La cannella regolarizza i livelli di glucosio nel sangue, mentre lo zenzero contrasta i ristagni liquidi. Sono spezie davvero utili ed efficaci per buttare giù i chili di troppo.

Perdere peso con le spezie: come fare

Le spezie si distinguono per essere colorate e profumate, oltre a dare tantissimi benefici per l’organismo. Per tornare in forma ed eliminare i chili in eccesso, si possono inserire nella dieta in modo corretto per le varie proprietà che hanno. Sono protagoniste della tavola dal momento che danno qualche sapore e aroma in più alle ricette che si consumano ogni giorno.

Per combattere i chili di troppo e quindi perdere peso, si possono abbinare le spezie a tantissimi piatti: dagli antipasti al primo sempre seguendo un regime alimentare che sia salutare e sano. Sono consigliate nelle diete ipocaloriche perché controllano il peso senza rinunciare al gusto e al sapore dei vari alimenti.

Sono un vero e proprio toccasana, non solo per un corpo snello, ma anche per la mente. Per esempio, il peperoncino, ricco di capsaicina, che favorisce il dispendio energetico, è indicato in qualsiasi piatto, compresa anche la macedonia. In questo caso si consiglia di optare per la varietà meno piccante, considerata maggiormente efficace.

Altre spezie come la curcuma, disponibile sul mercato in polvere, si può usare per preparare il risotto al posto dello zafferano oppure come ingrediente in piatti quali zuppe e polpette. Con la cannella che previene il diabete, si possono preparare delle ottime tisane o infusi da bere prima di andare a dormire o mangiarne un pezzetto a digiuno per combattere i morsi della fame. Si può anche abbinare ai semi di cardamomo o cumino per accelerare il metabolismo.

Perdere peso: integratore alle spezie

