Perdita dei capelli a 30 anni: i rimedi naturali

La perdita dei capelli a 30 anni può essere fonte di preoccupazione, ma i rimedi naturali aiutano a contrastarla.

I capelli, da sempre sono sinonimo di fascino e bellezza, ma quando li si pettina, può capitare di perderne parecchi. La perdita dei capelli è una condizione normale che avviene a qualsiasi età, anche intorno ai 30 anni. Vediamo come provare a combatterla con alcuni metodi naturali.

Perdita dei capelli a 30 anni

Il ciclo di vita del capello va incontro a diverse fasi che corrispondono alla crescita, al riposo, ma anche alla caduta. Può capitare che, pettinando i capelli o alzandosi al mattino, si trovino diverse ciocche e ciuffi sul cuscino o sul pettine che destano preoccupazione. Molti soggetti, sia uomini che donne che vanno incontro alla perdita dei capelli, si preoccupano, ma è assolutamente normale.

La durata media del ciclo di vita del capello varia dai 2 ai 7 anni. Solitamente cadono fino a 80 capelli al giorno, ma nel caso fossero di più, si consiglia di fare un consulto presso un esperto che valuterà il tipo di capello per poi fornire la giusta soluzione al problema. Verso i 30 anni è più che normale che i capelli cadano, per cui non vi è nessun motivo da allarmarsi o spaventarsi.

Trovare un rimedio alla perdita dei capelli a 30 anni è assolutamente normale. In commercio si trovano tantissimi prodotti e lozioni, anche a base naturale come Foltina Plus che permettono di rinfoltire la chioma e arrestare la caduta. Si consiglia di optare anche per trattamenti e maschere da preparare in casa con ingredienti utili quali miele e uova che aiutano a irrobustire il capello e dargli la giusta forza.

Per combattere la perdita dei capelli a 30 anni, bisogna scegliere degli shampoo anti-caduta che non siano troppo aggressivi e rispettino il cuoio capelluto. Ci sono prodotti che ripristinano l’equilibrio psicologico del capello aiutando a riprendere il normale ciclo di vita.

Perdita dei capelli a 30 anni: cause

Un problema che riguarda sia uomini che donne, a prescindere dall’età. La perdita dei capelli intorno a 30 anni può dipendere da cause che riguardano l’alimentazione che non è bilanciata nel modo corretto e risulta essere spesso non adatta, con conseguenze che si ripercuotono, non solo sul fisico, con aggiunta di chili in eccesso, ma anche nella salute del capello.

Una delle cause della perdita dei capelli può dipendere dal cambio di stagione. Nei mesi autunnali e primaverili si assiste a una caduta maggiore del cuoio capelluto e sia le donne che gli uomini ne sono colpiti in modo simile senza particolari differenze tra un sesso e l’altro. La primavera e l’autunno tendono ad accelerare il ciclo vitale, per cui si va incontro a una maggiore perdita dei capelli.

Ci può anche essere una correlazione della perdita dei capelli dovuta allo stress. Molti 30enni hanno appena finito gli studi e iniziano un nuovo lavoro che causa stress e ansia che tende a ripercuotersi sul cuoio capelluto e quindi i capelli possono cadere in modo abbondante rispetto al solito. Proprio per questa ragione, si parla anche di alopecia da stress che tende a manifestarsi con un diradamento diffuso in tutto il cuoio capelluto.

Le donne possono andare incontro a una perdita dei capelli nella fase post parto dal momento che gli ormoni, ovvero gli estrogeni femminili, tendono a diminuire. Un altro motivo, sempre nel sesso femminile, può essere dovuto alla produzione di prolattina nella fase dell’allattamento che porta ad accelerare il passaggio dalla fase di crescita a quella di caduta.



Perdita dei capelli: miglior rimedio

Per la perdita dei capelli a 30 anni, sia uomini che donne possono optare per diversi trattamenti. Il migliore che esperti e consumatori consigliano, in questo momento, è sicuramente Foltina Plus. Una lozione professionale naturale prodotta da Natural Fit, una azienda italiana che aiuta ad avere, in poco tempo, una chioma che sia forte e bella, oltre che particolarmente folta.

Considerata la soluzione ideale e alternativa al trapianto del capello proprio perché agisce in maniera efficace sul bulbo pilifero senza danni. Una lozione che arresta la perdita dei capelli stimolando e accelerando il processo di crescita. Si può portare in ogni momento con sé in modo da usarlo all’occorrenza. Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che è stato studiato e testato scientificamente in quanto accelera la crescita, rinforza i capelli, li irrobustisce e stimola i follicoli spenti agendo nelle zone maggiormente diradate. Ha una efficacia garantita come dimostrano anche i vari consumatori che lo usano e aiuta a infoltire la crescita del capello.

Al suo interno non si trovano agenti aggressivi, ma Foltina Plus contiene elementi naturali che fanno bene al capello senza rilasciare controindicazioni o effetti collaterali, quali:

Arginina: aminoacido che stimola la crescita dei capelli

aminoacido che stimola la crescita dei capelli Serenoa: ripristina l’equilibrio ormonale in modo da arrestare la caduta

ripristina l’equilibrio ormonale in modo da arrestare la caduta Fieno greco: ricco di fitoestrogeni che stimolano e accelerano la microcircolazione.

Non lascia i capelli unti. In poche settimane permette di avere una chioma sana con risultati visibili sin da subito. Molto facile da usare dal momento che basta spruzzarlo nelle zone maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Foltina Plus, essendo originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi, ma neanche online. Per comprarlo, bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, inserire i propri dati all’interno del modulo e inviare l’ordine. La lozione è in offerta al costo di 49€ per due confezioni invece di 98 con la spedizione gratis. Per il pagamento è possibile scegliere tra Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.

