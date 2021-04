Perdita dei capelli a 50 anni: come ricorrere ai ripari

La perdita dei capelli intorno ai 50 desta preoccupazione, ma grazie ai rimedi naturali è possibile prevenirla.

Trovare ciuffi di capelli sul cuscino, appena svegli oppure sul pettine, nel momento in cui ci si pettina, non è una sensazione piacevole e molti lo sanno molto bene. Ecco alcuni consigli su come fare nel caso di perdita dei capelli intorno ai 50 anni e quale prodotto usare per rinfoltirli.

Perdita dei capelli 50 anni

La caduta dei capelli è una condizione fisiologica e normale che riguarda tutti, sia giovanissimi, ma anche soggetti intorno ai 50 anni. Durante questa fase, le donne vanno incontro al periodo della menopausa e la perdita dei capelli è molto più copiosa e abbondante rispetto al solito. In base ad alcuni dati raccolti, una donna su tre durante la menopausa subisce la caduta dei capelli che desta preoccupazione e agitazione.

Per le donne l’indebolimento della chioma e quindi la perdita dei capelli rappresenta un problema molto serio, quasi e se non di più al pari delle rughe e delle occhiaie. Le donne dichiarano di essere disposte a tutto, pur di non vedere più i capelli sul cuscino oppure sul pettine o spazzola quando si pettinano al mattino.

Solitamente cadono tra i 30 e i 100 capelli al giorno, ma nel caso ci si dovesse rendere conto che si ha una quantità maggiore e copiosa di perdita dei capelli, si consiglia di fare un consulto presso un esperto del settore in modo da capire quale possa essere la causa di questo problema che preoccupa e permette di non vivere bene il rapporto con se stesse.

All’età dei 50 anni, le donne vivono il periodo della menopausa, un momento della loro vita in cui si ha una diminuzione degli estrogeni che rivestono un ruolo importante sul metabolismo, ma anche il benessere dei bulbi piliferi e quindi della chioma che risentono di questa carenza. I capelli risultano molto più fragili, perdono il colore e le over 50 possono soffrire di alopecia androgenetica femminile.

Perdita dei capelli 50 anni: consigli

Per i soggetti che non sopportano più di perdere i capelli ogni qualvolta si pettinino o si facciano la doccia, ci sono alcuni consigli e trattamenti utili che possono aiutare a contrastare l’indebolimento della chioma. Foltina Plus è uno dei rimedi migliori per la chioma e renderla folta e sana. Per limitare la perdita dei capelli intorno all’età dei 50 anni, è bene affidarsi ai consigli e suggerimenti di un professionista del settore.

Una delle cure migliori parte dai prodotti che si usano per la chioma. Quindi, meglio sempre puntare su shampoo e balsami che siano testati dermatologicamente. Per chi non sa quale lozione usare, è possibile chiedere aiuto a un esperto che, in base alla tipologia di capello, saprà consigliare il prodotto maggiormente adatto per la chioma.

Molto importante optare per delle formulazioni che siano in grado di contrastare la secchezza cutanea e la caduta, magari a base naturale. Optare per prodotti molto delicati a base di zinco, ferro e magnesio che danno robustezza al capello e acqua per idratarlo in profondità. Gli shampoo devono contenere degli antiossidanti in modo da limitare i danni e l’invecchiamento.

Molto importante cercare di variare la propria alimentazione consumando piatti che siano leggeri e privi di grassi. SI consiglia di scegliere dei cibi sani e ricchi di sostanze nutrienti, non solo per il fisico, ma anche per la salute dei capelli. Intorno a questa età, si è soliti fare tinture e decolorazioni: meglio non abbondare troppo in quanto rende i capelli fragili che portano alla caduta.



La migliore lozione naturale

Insieme ai consigli che sono stati forniti per prevenire e contrastare la perdita dei capelli intorno ai 50 anni (ma non solo), è possibile usare anche lozioni che sono dei rimedi anti-caduta. La migliore lozione professionale a base naturale, tra le tante in commercio, è Foltina Plus, un rimedio che dona forza e vitalità al capello contrastandone la caduta.

Una formulazione naturale al 100% e quindi priva di qualsiasi componente chimico. Un prodotto di origine italiano raccomandato sia da esperti in questo campo, ma anche dai consumatori. Un prodotto che va incontro alle esigenze di tutti: sia di chi ha i capelli grassi che secchi. Possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dall’età.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus agisce proprio contro la perdita dei capelli e del diradamento interrompendo la caduta, stimolando la microcircolazione e di conseguenza favorendo la crescita del capello, soprattutto nelle zone che risultano maggiormente diradate. Agisce sul bulbo pilifero e i follicoli dormienti dando tutti i nutrienti e benefici di cui necessita la chioma. Si può portare ovunque in modo da usarlo in qualsiasi occasione.

Funziona sin da subito. Ha una doppia azione, anti-caduta e anche rinfoltimento della chioma. Si compone di elementi naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, quali:

Arginina: un aminoacido che stimola e velocizza il processo di crescita del capello

un aminoacido che stimola e velocizza il processo di crescita del capello Serenoa: un estratto di una pianta che dona i nutrienti necessari stimolando la microcircolazione

un estratto di una pianta che dona i nutrienti necessari stimolando la microcircolazione Fieno greco: grazie ai fitoestrogeni presenti, stimola il bulbo pilifero in modo da avere una capigliatura folta.

Molto facile da usare: basta applicarlo sulla chioma asciutta spruzzarlo nelle zone diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che assorba. Un prodotto che non unge e sporca, lasciando i capelli puliti.

Foltina Plus, per il fatto di essere originale ed esclusivo, si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto in quanto non reperibile online o nei negozi fisici. Bisogna compilare il modulo con i dati e inviarlo. Si trova in offerta al costo di confezioni per 49€ e la spedizione gratuita. Si paga con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.