Perdita dei capelli a chiazze: i rimedi naturali

I vostri capelli continuano a cadere senza rimedi? Niente paura! Vediamo insieme i rimedi naturali per la perdita dei capelli a chiazze.

La perdita dei capelli avviene soprattutto durante l’autunno e durante la stagione della primavera, periodi che vanno a rappresentare il ciclo vitale del bulbo del capello. Le donne e gli uomini non perdono i capelli nella stessa misura, anzi, possiamo affermare che la caduta dei capelli è maggiore negli uomini rispetto alle donne, anche se il tipo di caduta dei capelli sono identiche, così anche le cause (es: stress).

In questo articolo, scopriremo che cos’è la perdita dei capelli a chiazze e come evitarla attraverso i rimedi naturali.

Perdita dei capelli a chiazze

Quando parliamo della perdita dei capelli a chiazze, stiamo in realtà descrivendo quella che viene definita “Alopecia Areata“, ovvero una patologia infiammatoria cronica che va a colpire i follicoli piliferi del cuoio capelluto e in alcuni casi anche del resto del corpo. L’Alopecia Areata si caratterizza per una caduta improvvisa dei capelli in chiazze piccole di forma ovulare o rotondeggiante.

Le zone più colpite dalla perdita dei capelli a chiazze sono le regioni occipitali e temporali e nei casi più severi anche tutto il cuoio capelluto (Alopecia Areata Totale), oppure i peli di tutto il corpo (Alopecia Areata Assoluta). Si stima che il 2% della popolazione mondiale (senza differenze di sesso ed etnia) è affetta da Alopecia Areata.

La perdita dei capelli a chiazze colpisce nel 50% dei casi i bambini e gli adolescenti fino ai vent’anno di età, mentre è molto più rara nella popolazione anziana.

L’Alopecia Areata solitamente esordisce in giovane età, mentre le forme atopiche o ipertensive si manifestano durante i primi anni di vita e si aggrevano negli anni in Alopecia Totale.

In età adulta, invece, può insorgere l’Alopecia Androgenetica Autoimmune che si va a correlare ad altre malattie autoimmuni (es: diabete mellito tipo I, vitiligine, gastrite cronica, morbo di Haddison, anemia autoimmune, tiroide di Hashimoto ecc…). Tra le cause che vanno a innescare questa patologia ci sono sicuramente il ferro, un’infezione in corso e lo stress.

Vediamo ora nello specifico i vari tipi di Alopecia Areata.

ALOPECIA AREATA MONOLOCULARIS: la chiazza glabra si va a presentare su un punto unico del cuoio capelluto.

ALOPECIA AREATA MULTILOCULARIS: in diversi punti del cuoio capelluto sono presenti varie zone affette da Alopecia Androgenetica.

ALOPECIA AREATA TOTALE: è interessato l’intero cuoio capelluto.

ALOPECIA AREATA UNIVERSALE: la patologia non riguarda soltanto il cuoio capelluto, ma si va a estendere in tutte le zone del corpo, con una perdita dei peli corporei oltre che dei capelli.

ALOPECIA AREATA BARBAE: in questo caso, l’Alopecia Androgenetica si va a concentrare sulla barba del soggetto.

ALOPECIA AREATA OPHIASIS: riguarda varie zone del cuoio capelluto (es: occipitale, posteriore e temporale) che seguono una sinuosità che va a ricordare quella tipica di un serpente (dal latino “Ophiasis” che tradotto significa “Serpente”).

Oltre alla perdita dei capelli improvvisa, i soggetti affetti da Alopecia Areata possono manifestare:

Leuconichia.

Pitting unghiale.

Unghie fragili.

Unghie opache e grossolane.

Perdita dei capelli a chiazze: cause

Vediamo ora nello specifico quali sono le cause principali dell’Alopecia Areata.

COMPONENTE IMMUNOPATOLOGICA: l’attacco degli anticoporpi IgE, gli antigeni, gli anticorpi allergici, i linfociti T e il leuciti umani di seconda classe causano una reazione immunitaria anomala andando a deteriorare in maniera transitoria e locale i follicoli piliferi.

ORDINE GENETICO: gli studi hanno individuato una correlazione tra l’insorgenza della malattia e l’espressione di determinati antigeni di istocompatibilità sia HLA II (DR4, DR5, DR11) che HLA I (B12, B16).

MALNUTRIZIONE: una forte carenza di ferro e la malnutrizione possono causare questa patologia. Il capello, infatti, è molto sensibile alla mancanza di ferro.

STRESS: un fattore che va a deteriorare i bulbi piliferi e peggiorare l’Alopecia Areata è sicuramente lo stress psicologico.

