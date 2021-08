Perdonanza celestiniana, da Cocciante a Zero: musica all’Aquila

Roma, 12 ago. (askanews) – Il gran ritorno sul palcoscenico dell’Aquila di Riccardo Cocciante, la partecipazione straordinaria di Renato Zero alla serata di chiusura e poi Max Pezzali, Gigi D’Alessio, Franco 126, i nomi illustri della danza italiana e i ragazzi dell orchestra del conservatorio “Casella”, con un offerta per tutti i gusti e tutte le età. Sarà una Perdonanza all insegna degli eventi di qualità quella dell’edizione numero 727, in programma all’Aquila, tra il 23 e il 30 agosto.