Perez Hilton: "Ecco perché Britney Spears non si fa più vedere"

Perez Hilton ha finalmente svelato il motivo per cui Britney Spears non si fa più vedere.

Non c’entra nessuna teoria assurda, come quella della morte e la relativa sostituzione con un clone, ma si tratta di problemi di salute.

Perez Hilton: il motivo per cui Britney Spears non si fa più vedere

Qualche settimana fa, Perez Hilton era intervenuto a gamba tesa sulle strane teorie che circolavano su Britney Spears. La tesi che andava per la maggiore la vedeva morta e sostituita con una clone.

Il marito della pop star aveva immediatamente smentito questo chiacchiericcio, ma i fan hanno continuato a porsi domande sulla sua latitanza. “Una fonte molto affidabile mi ha spiegato cosa sta accadendo. Le cose non si stanno mettendo benne e non c’entrano nulla le cose che sto sentendo. Non c’è nulla di vero sul clone e su quelle cose assurde. La verità è un’altra, ma non voglio dirla per adesso. Se io condividessi con tutti voi quello che so non farei bene a Britney.

Però posso dire che le vostre preoccupazioni sono fondate, ma non per le teorie che state ascoltando“, aveva dichiarato Perez qualche settimana fa.

Le rivelazioni di Perez Hilton

A distanza di qualche tempo, Hilton è tornato a parlare di Britney in un nuovo pod cast. Perez ha raccontato:

“Britney Spears continua a non farsi vedere in pubblico e questo sta facendo preoccupare molto i suoi fan. Ci sono molte teorie, ma adesso ho parlato anche con chi ama davvero Britney. Molti fan si sono arrabbiati con me perché avevo detto che non volevo rivelare nulla pubblicamente. Ho delle informazioni sulla sua salute. Alcuni fan dicono che non è libera, che c’è un clone, che il marito la tiene prigioniera. Nessuno però dice quello che sta succedendo davvero. Ve lo dico: nessuno ha centrato il punto. Si tratta di salute e sono preoccupato. E adesso il marito è importante per lei perché è l’unico che le è rimasto. Se non ci fosse lui accanto a lei le cose si metterebbero male fidatevi. Con la famiglia non ci sono rapporti e adesso sono come estranei per lei”.

La Spears sta vivendo un momento molto delicato e c’entra la salute.

Britney Spears ha problemi di salute

Perez Hilton ha proseguito: