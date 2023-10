Dopo la sua partecipazione al GF con una lettera indirizzata a Mirko Brunetti, Perla Vatiero si è scagliata contro Igor Zeetti. La ragazza non ha gradito il giudizio dell’ex fidanzato sulla sua missiva.

Tramite il suo profilo Instagram, Perla Vatiero ha risposto alle domande dei fan. Diversi quesiti riguardavano la reazione di Igor Zeetti alla lettera che lei ha inviato al GF per Mirko Brunetti. Un utente ha scritto: “Igor ha detto che dalla lettera si capisce il motivo della vostra rottura“. Perla ha replicato:

“I motivi della nostra rottura sono tanti, e non mi sembra corretto esporli perché porto comunque rispetto. Forse non ha letto bene la lettera, consiglio di rileggerla”.

Perla e Igor: i sentimenti per Mirko non c’entrano con la rottura

Un altro utente ha chiesto: “Dalla lettera si è capito che Igor è stato solo per dimenticare Mirko, è così?“. Perla ha risposto:

“Premetto che la lettera era davvero lunga, essendo logorroica, hanno estrapolato le cose più importanti giustamente, forse si è capito male. Però, no, assolutamente, io per Igor ho davvero provato emozioni, non al punto di iniziare una storia, è vero, ma lui ne è sempre stato a conoscenza. Io non volevo correre”.