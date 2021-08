Permira: acquista controllo piattaforma social commerce CommentSold

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – Permira ha sottoscritto un accordo per acquisire il controllo di CommentSold, piattaforma americana del social commerce e che attualmente fornisce a più di 6mila venditori la tecnologia e il supporto formativo di cui hanno bisogno per semplificare le loro operazioni di vendita al dettaglio.

Nel 2020, CommentSold ha generato oltre 1 miliardo di dollari gross merchandise value e gli oltre 12 milioni di utenti registrati hanno consultato più di 1 miliardo di minuti di contenuti sulla piattaforma.

“La partnership con Permira è il modo perfetto per avviare la nostra prossima fase di crescita e rimanere all'avanguardia nel live selling, garantendo che la nostra piattaforma fornisca tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno per raggiungere i potenziali clienti e far crescere le loro imprese", dice Brandon Kruse, ceo e fondatore di CommentSold.

Per David Erlong, Principal di Permira, CommentSold è "una piattaforma distruptive che consente il livestream e-commerce e alimenta la crescita delle piccole imprese negli Stati Uniti. Brandon e il suo team stanno ridefinendo il modo in cui i live sellers interagiscono e creano relazioni durature con il loro pubblico”. I fondi Permira vantano un ampio track record negli investimenti tecnologici, con 14,3 miliardi di dollari investiti in 53 aziende che operano in diversi ambiti, quali cloud aziendale, SaaS, fintech e marketplace online.