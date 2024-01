Peroni Nastro Azzurro annuncia un'importante partnership

Roma, 30 gen. (askanews) – È stata svelata nella notte a Roma presso il Palazzo dei Congressi una nuova importante partnership nel mondo sportivo di Peroni Nastro Azzurro 0.0%. Grazie ad un inedito show di luci ed un ologramma tridimensionale, che ha illuminato il cielo romano, Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha annunciato la collaborazione. Una partnership globale con Scuderia Ferrari per proseguire il viaggio intrapreso nell’ambito delle sponsorizzazioni sportive. Abbiamo parlato con Viviana Manera, Marketing Director Birra Peroni:

“Il territorio dello sport è un territorio già presidiato da Peroni Nastro Azzurro. Abbiamo cominciato con il Sei Nazioni, nel 2023 abbiamo avuto la sponsorizzazione della Ryder Cup che per la prima volta si svolgeva in Italia, e a Roma, quindi è stato un grandissimo onore. Adesso abbiamo siglato questa partnership storica con Scuderia Ferrari. Due eccellenze italiane, due brand italiani conosciutissimi al mondo che si uniscono in questa collaborazione unica che coinvolgerà anche i piloti del team Ferrari che si sono prestati ad un video di lancio girato nello stabilimento di Roma”.

Una collaborazione che sigla un legame tra due icone italiane destinate a incontrarsi, celebrerà la passione e lo stile di cui Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari sono emblema, con l’obiettivo di esaltare l’esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo.