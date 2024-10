Perrini (Ream): lavoriamo per dare posti letto a studenti e anziani

Milano, 16 ott. (askanews) - "In attesa di capire meglio la portata delle misure della legge di bilancio, ritengo che qualsiasi provvedimento che muove nella direzione di agevolare l'edilizia residenziale sia un segnale positivo. Abbiamo iniziato a collaborare con CDP e con tante altre SGR che si co...

Milano, 16 ott. (askanews) – “In attesa di capire meglio la portata delle misure della legge di bilancio, ritengo che qualsiasi provvedimento che muove nella direzione di agevolare l’edilizia residenziale sia un segnale positivo. Abbiamo iniziato a collaborare con CDP e con tante altre SGR che si concentrano sul social housing ed è stata un’esperienza molto positiva. Da questo tipo di progettualità abbiamo allargato il raggio d’azione allo student e senior housing”. Lo ha dichiarato Oronzo Perrini, Direttore Generale Ream SGR, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Esiste un grande fabbisogno di residenzialità per studenti e anziani. Roma ad esempio ha l’indice di copertura più basso tra fabbisogno e numero di posti letti esistenti. C’è un decreto che prevede misure di sostegno ai gestori di queste iniziative e l’obiettivo del governo è di realizzare 60 mila posti letto. E’ molto sfidante ma avendo poco tempo a disposizione è fondamentale che si viaggi tutti nella stessa direzione. È un po’ un’anomalia che ci siano contributi e incentivi a chi gestisce ma non a chi realizza l’opera. Si potrebbe lavorare per realizzare una serie di operazioni che uniscano elementi di riqualificazione di beni di enti pubblici, valorizzandoli con funzioni legate al senior o student housing. A Torino, ad esempio, realizzeremo all’interno di un ex-ospedale uno studentato che accoglierà anche studenti con forti disabilità”