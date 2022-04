Persano (Compendium): "Cfo non potranno essere sostituiti da tecnologie"

Roma, 7 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "Sono stata cfo per 15 anni, oggi lavoro per Compendium e sperimento un nuovo posizionamento del cfo all'interno dell'azienda, il cfo che arriva dall'esterno. I Cfo sostituiti da piattaforme? La persona non potrà essere sostituita completamente dalla tecnologia, dietro ogni tecnologia c'è sempre una persona che lo fa funzionare.

Ne sono convinta. Cfo è la parte centrale nell'azienda, è chi la fa funzionare". Lo ha detto Angela Persano, Head of Finance and Controlling Compendium, intervenendo nel corso del panel 'La digitalizzazione vista dal lato "financial": come promuovere la cultura digitale con gli strumenti del cfo', all'interno del Forum Financial 2022 in corso presso il Palazzo dell'informazione dell'Adnkronos. L'evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione.

"Nella crisi da Covid il cfo -ha detto Persano nel corso del panel moderato da Andreana D'Aquino, giornalista Dipartimento Economia Adnkronos- è stato colui che ha dovuto riorganizzare, e lì è entrata la tecnologia. Che non significa inserire uno strumento ma ridisegnare tutta la struttura aziendale. Oggi lo Cfo ha anche lo strumento finanziario per potere realizzare appeno un sistema tecnologico moderno di processo", conclude.