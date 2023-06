Dopo aver tormentato per diversi giorni l’Emilia-Romagna e gran parte del centro Italia, con i tragici risvolti che tutti ormai conoscono, il maltempo si è spostato nelle scorse ore più a sud, e in Basilicata in modo particolare, dove la forza dell’acqua ha causato importanti disagi alla popolazione.

Matera allagata per il maltempo: le immagini degli abitanti trascinati dall’acqua per le strade

I video e le foto che arrivano dal capoluogo lucano sono impressionanti. Nelle clip girate dagli abitanti del posto, già diventate virali, si vedono alcune persone letteramente trascinate dalla furia dell’acqua per strada. Una in particolare, con un mano un ombrello, cade a terra e viene portata via dall’acqua a grande velocità.

Basti pensare, a proposito, che nel giro di una sola ora sono caduti ben 70 mm di pioggia.

Disagi in tutto il materano

A causa della forte pioggia (mista a grandine) la strada statale 407 è stata chiusa al traffico a partire dal pomeriggio del 2 giugno in entrambe le direzioni presso il comune di Garaguso: tutta colpa del fiume Basento, che è esondato allagando l’area.

Sono stati per il momento almeno una trentina gli interventi dei vigili del fuoco in zona, particolarmente a Matera, dove l’acqua ha creato importanti disagi ai turisti in visita ai sassi e a molti locali pubblici. Per fortuna, almeno per il momento non si registrano feriti.

Una forte grandinata, nel frattempo, ha colpito anche la città di Potenza.