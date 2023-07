Perù, autobus cade in una scarpata: almeno 11 morti e 29 feriti

Autobus cade in una scarpata in Perù: almeno 11 morti e 29 feriti

Un autobus su cui viaggiavano circa 50 persone è caduto in una scarpata in Perù, nella giornata di domenica 30 luglio 2023. Il terribile bilancio dell’incidente è di undici morti e 29 feriti. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 37 dell’autostrada Olmos-Huarmaca, nella provincia nord- occidentale di Piura, come riportato da Repubblica. Purtroppo il bilancio è tragico.

Autobus in una scarpata in Perù: la dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con esattezza. Pare che l’automezzo sia partito dalla città di San Martin, diretto a Tumbes. Secondo la testimonianza dei superstiti ha invaso la corsia di marcia opposta, uscendo di strada e rotolando nella scarpata per un centinaio di metri. Le indagini sono in corso per capire cosa è accaduto esattamente prima dell’incidente.