La sorpresa degli agenti quando hanno trovato cocaina in pacchi con la bandiera nazista in un carico di asparagi

Un sequestro come tanti ma con una caratteristica che ha lasciato di stucco i membri delle squadre narcotici del Perù: cocaina in pacchi con la bandiera nazista nel container di una nave. Da quanto si apprende in queste ore la polizia è salita a bordo di una nave in Ecuador ed ha rinvenuto il carico di droga con quell’inquietante simbolo.

Cocaina in pacchi con la bandiera nazista

E ci sono immagini della polizia che mostrano che la droga era all’interno del sistema di ventilazione del container di un container che trasportava confezioni di asparagi. Da quanto si apprende infatti gli agenti della polizia antidroga peruviana hanno spiegato di aver trovato cocaina in pacchetti a forma di mattone con vari simboli strani.

L’irruzione a bordo ed il ritrovamento della droga

Tuttavia mai strani come quelli con effigiata la bandiera della Germania nazista. Le testate del Sud America spiegano poi che ul carico è stato trovato nascosto in un container che trasportava asparagi e sotto la nave “MSC ANISHA R”. Il natante in questione batte bandiera liberiana ed aveva gettato l’ancora nel porto di Guayaquil, in Ecuador. Il rapporto della polizia è stato preso in carico e lanciato come new dalla statunitense Associated Press.