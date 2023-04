Perù, l'ex presidente Toledo è stato estradato dagli USA

L’ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato estradato dagli USA e portato presso il carcere di Barbadillo, in provincia di Lima. I media locali rendono loto che l’ex leader del paese sudamericano è accusato di aver ricevuto tangenti da decine di milioni di euro durante il suo mandato, tra il 2001 e il 2006. A confermare la detenzione a Barbadillo è stato il presidente dell’Istituto penitenziario nazionale, Javier Llaque. Nella medesima sede carceraria sono reclusi altri due ex capi di stato: Pedro Castillo, detenuto per il tentato golpe dello scorso dicembre, e Alberto Fujimori, condannato per reati contro l’umanità.

Perù, lo scandalo in cui sarebbe coinvolto l’ex presidente Toledo

Da Tiscali News si legge come Toledo sarebbe coinvolto in un grande episodio di corruzione, conosciuto come lo scandalo Odebrecht, che prende il nome dalla società di costruzione brasiliana operante in Perù.

Avrebbe ricevuto tangenti da 35 milioni di dollari

Toledo avrebbe, al suo tempo, ricevuto tangenti da 35 milioni di dollari, di conseguenza le autorità hanno chiesto per l’ex presidente peruviano una pena pari a 20 anni di carcere. Tag24 fa sapere come Toledo ha posto fine alla battaglia legale contro la sua estradizione, iniziata nel 2019, arrendendosi alle autorità statunitensi lo scorso 21 aprile. É stato arrestato presso la sua abitazione a Menlo Park (California).