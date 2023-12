Perù, l'ex presidente Fujimori lascia il carcere in auto con i figli

Roma, 7 dic. (askanews) – L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori (1990-2000), 85 anni, è stato scarcerato dopo che la Corte costituzionale ha ripristinato una controversa grazia concessa nel 2017 per motivi umanitari. Fujimori, in carcere dal 2009 per crimini contro l’umanità, stava scontando una condanna di 25 anni. Nelle immagini “El Chino”, il cinese, come è soprannominato anche se di origini giapponesi, lascia la prigione di Barbadillo a Lima in auto con i figli, Kenji e Keiko, tra una folla di sostenitori che esultano.

(Immagini Afp)