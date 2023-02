Home > Askanews > Perù, nessun accordo su elezioni: migliaia davanti a Parlamento Perù, nessun accordo su elezioni: migliaia davanti a Parlamento

Milano, 1 feb. (askanews) – In Perù i parlamentari non sono riusciti a trovare un accordo per andare al voto e risolvere la grave crisi politica e sociale del Paese, dove da settimane si protesta contro la presidente Dina Boluarte, chiedendone le dimissioni. L’indecisione ha provocato una nuova ondata di proteste, in migliaia hanno manifestato davanti al Congresso. Le manifestazioni sono anche sfociate in violenza e represse con grande durezza dalla polizia, si contano almeno 48 vittime da dicembre ad oggi.

