Perù, poliziotti travestiti da Avengers in un blitz anti-droga

Milano, 2 nov.

Milano, 2 nov. (askanews) – Quattro poliziotti travestiti da Avengers hanno fatto irruzione in un pericoloso quartiere di Lima, in Perù. Spider-Man, Capitan America, Thor e Black Widow hanno sfondato una porta e arrestato diversi spacciatori ricercati. I quattro “supereroi”, membri di una squadra speciale di polizia peruviana, hanno condotto l’operazione mascherati da Avengers per passare inosservati nei giorni di Halloween quando per le strade è pieno di gente travestita per le feste.