Perù, travolto dal treno mentre dormiva lungo i binari: quasi illeso

Lima, 10 mar. (askanews) – Incredibili immagini dal Perù. Un uomo steso lungo i binari è stato travolto da un treno merci ad Ate, nella provincia di Lima, ed è miracolosamente sopravvissuto.

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano proprio il momento in cui il convoglio arriva nel punto in cui era sdraiato: quando il treno passa, l’uomo viene colpito e spostato. Poco dopo lo si vede a terra accanto ai binari, poi si rialza e lentamente si allontana camminando.

Secondo le autorità si era addormentato lì, apparentemente ubriaco. L’uomo è stato identificato come il 28enne Juan Carlos Tello. Ha riportato solo lievi ferite a un braccio. Il treno stava viaggiando verso le Ande peruviane.

“Il treno lo ha investito ma per miracolo non lo ha ucciso”, ha dichiarato Javier Avalos, funzionario della sicurezza della città di Ate, alla France presse. “A quanto pare era in stato di ebbrezza, si è addormentato lungo i binari del treno e non ha sentito il treno arrivare”, ha aggiunto.