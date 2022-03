Una donna ucraina è stata aggredita a Perugia da un gruppo di ragazzini che le hanno gettato addosso dell'acido, procurandole diverse ustioni.

Perugia, donna ucraina aggredita con l’acido da baby gang

Una donna ucraina è stata aggredita a Perugia da una baby gang. I ragazzini le hanno spruzzato addosso dell’acido, provocandole delle ustioni. Un episodio particolarmente allarmante, soprattutto a causa del clima di tensione dovuto alla guerra in Ucraina. La donna, una badante di 56 anni, sabato intorno alle 20 stava camminando in via Bartolo, quando è stata avvicinata da una baby gang che le ha gettato addosso un liquido urticante prima di scappare.

La storia è stata raccontata dal Corriere dell’Umbria. Quando è tornata a casa la donna ha iniziato a sentire l’effetto dell’acido, così si è recata al pronto soccorso, dove le è stata riscontrata un’ustione “non secondaria” con 15 giorni di prognosi.

La donna ha sporto denuncia

La donna ha sporto denuncia, raccontando di essere stata vittima di una baby gang. Tutti i ragazzi presenti, dopo aver spruzzato l’acido, sono scappati.

Sono subito partite le indagini da parte degli agenti della Squadra mobile della questura di Perugia e si è attivata la procura dei minori, vista la giovane età degli aggressori, come descritto dalla vittima. Gli agenti hanno già prelevato le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona. Le indagini punteranno a capire anche se la nazionalità della vittima ha avuto peso nell’aggressione. Si teme possa esserci un legame con la guerra in Ucraina.