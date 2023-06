L’incredibile incidente è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 23 Giugno, nella città di Panicale, nelle vicinanze del capoluogo umbro di Perugia. Un’automobile ha sbandato ed è uscita di strada finendo trafitta dal guardrail che l’ha trapassata da parte a parte. Il conducente può ritenersi davvero fortunato a non essere incappato in una tragedia.

Perugia, auto trafitta dal guardrail: l’automobilista si salva

L’incidente di Perugia poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia del 2023 sulle strade italiane, ma fortunatamente così non è stato. L’uomo alla guida della Jeep ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da accertare ed è finito fuori strada. La macchina ha impattato violentemente contro un palo della luce, abbattendolo, e contro il guardrail che l’ha trafitta. La scena che hanno visto i soccorritori giunti sul posto aveva dell’incredibile: il guardrail era passato dal cofano della Jeep per tutta la lunghezza dell’auto, finendo per uscire dal tettuccio, ma il conducente era praticamente illeso.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che si sono occupati di riportare l’ordine sulla strada, pulendo la carreggiata dai detriti della Jeep. I medici del 118 hanno ritenuto che fosse comunque d’obbligo accompagnare il conducente del mezzo in ospedale, dove è stato confermato all’uomo che aveva riportato solo ferite poco gravi.