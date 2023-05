Un giallo su cui dovranno far luce gli inquirenti di Perugia, dove una studentessa universitaria è stata trovata morta in Corso Garibaldi. A dare l’allarme sarebbe stato il ragazzo di un’amica della vittima sentito dalla polizia. I media spiegano che nella giornata del 5 maggio una studentessa di 21 anni è stata trovata morta negli alloggi universitari a Perugia. E che a dare l’allarme in nottata era stato un ragazzo.

Perugia, studentessa universitaria trovata morta

Pare che il giovane in questione sia il fidanzato di un’amica della vittima. La 21enne è stata trovata senza vita a Perugia ed il corpo si trovava in uno degli alloggi universitari di Corso Giuseppe Garibaldi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti di polizia della Questura che hanno sentito il giovane. Dal canto suo lo stesso avrebbe spiegato agli investigatori che la sua fidanzata non riusciva da un giorno a mettersi in contatto con l’amica.

La porta forzata e il terribile ritrovamento

Perciò la ragazza gli aveva chiesto di andare a verificare la situazione. I giovane avrebbe quindi forzato la porta e trovato la 21enne senza vita. Sul posto è intervenuta anche la squadra sopralluoghi della Polizia scientifica, il medico legale e il magistrato di turno. Il requirente ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.