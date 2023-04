Pesaro, 40enne colpita al volto con un mattone per strada

Una terribile storia che arriva dalle Marche, dove a Pesaro una 40enne è stata colpita al volto con un mattone per strada: dopo la brutale aggressione la donna è stata trovata a terra con il viso pieno di sangue e sono in corso accurate indagini per assicurare alla giustizia l’offender. Da quanto si apprende sull’Ansa pare che l’aggressione possa essere stata compiuta da un conoscente della donna.

Colpita al volto con un mattone per strada

Tutto è accaduto in via Montenevoso a Pesaro verso le 9 del mattino di oggi. I media spiegano che la vittima è stata trasferita in ambulanza ed in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona. Inizialmente era stata messa in allarme l’eliambulanza ma il mezzo in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario, perciò per protocollo tecnico ha dovuto evitare il servizio. Sul fronte delle indagini si è immediatamente attivata la squadra mobile.

Le indagini della Squadra Mobile

Da quanto si apprende la 40enne pare fosse appena uscita da un’abitazione dove svolgeva un servizio di pulizia. All’improvviso è stata colpita con una mattonata al volto da una persona non ancora individuata. La polizia scientifica ha rinvenuto il mattone insanguinato a terra vicino alla donna distesa, gravemente ferita e sanguinante.