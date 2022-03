Pesaro, auto contro camion: terribile tamponamento lungo la A14

Un pauroso incidente è capitato lungo l'autostrada A14 nel territorio di Pesaro. Un'auto si è schiantata contro un camion: una donna è grave

L’incidente che ha coinvolto i due mezzi è avvenuto per cause ancora da accertare. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per primi sul luogo del sinistro.

Pesaro, auto contro camion: l’incidente in autostrada

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 13 e 15 di martedì 22 marzo sull’autostrada A14, nel territorio di Pesaro.

Il sinistro ha coinvolto un’automobile guidata da una donna e un autoarticolato che trasportava un carico eccezionale composto da un elemento metallico di una perforatrice.

La dinamica dell’incidente

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna, per motivi ancora da accertare, abbia tamponato violentemente il camion. La Polizia Stradale giunta sul luogo del sinistro ha lavorato sui rilievi del caso.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute delle persone coinvolte

I primi ad intervenire sul luogo dell’incidente sono stati i Vigili del Fuoco, insieme a due ambulanze del 118 e all’eliambulanza. I pomieri hanno provveduto ad estrarre il corpo della donna dalle lamiere della sua automobile. L’eliambulanza l’ha poi trasportata presso l’ospedale di Torrette di Ancona, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni di salute. L’uomo alla guida del camion, al contrario, è rimasto praticamente illeso.