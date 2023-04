Un brutto incidente frontale si è verificato nella giornata di ieri, 20 aprile, a Pesaro. Gli occupanti sono stati estratti dalle lamiere e portati al pronto soccorso.

Pesaro, schianto frontale tra due auto: passeggeri estratti dalle lamiere

Nella giornata di ieri, giovedì 20 aprile 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 15.15 lungo la Sp.3 Fogliose, nel comune di Macerata Feltria, in provincia di Pesaro, per un incidente tra due auto. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati tra di loro frontalmente.

Passeggeri estratti dalle lamiere e strada chiusa al traffico

La squadra dei vigili del fuoco di Macerata Feltria, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto, in collaborazione con i sanitari del 118, ad estrarre gli occupanti dei due mezzi dalle automobili. Sono stati tutti presi in cura e trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche l’eliambulanza e i carabinieri della zona.