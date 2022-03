Pesaro, tensione in una scuola: esplose due bottiglie di acido solforico

In una nota scuola elementare di Pesaro sono esplose due bottiglie al cui interno era presente l'acido solforico. Nessun bambino è stato ferito.

Attimi di paura in una scuola elementare di Pesaro dove nel pomeriggio di lunedì 21 mazo intorno alle 16.30, sono state fatte esplodere due bottiglie al cui interno era presente dell’acido solforico. Stando a quanto si apprende non sarebbe al momento chiaro chi possa essere stato l’autore di un simile gesto.

Fortunatamente nessun bambino sarebbe comunque stato colpito durante l’esplosione.

Scuola, esplodono bottiglie con acido solforico: la vicenda

Le esplosioni delle due bottigliette – riporta “Il resto del Carlino” – sarebbero avvenute l’una a distanza di 10 minuti dall’altra davanti al cancello dell’istituto scolastico. Ad ogni modo gli studenti sarebbero riusciti a rimanere indenni in quanto le due classi avrebbero transitato a cavallo tra la prima e la seconda esplosione.

“Spero che sia una bravata, uno scherzo di cattivo gusto, ad altro non voglio nemmeno pensare”, sono le parole della vice preside Daniela Massi citate dalla testata.

Chi sarebbe stato?

A dare l’allarme sono state le maestre che, rendendosi conto di quanto stava succedendo hanno provveduto ad allertare i vigili del fuoco e la Squadra Mobile. Questi ultimi hanno provveduto ad effettuare le verifiche di rito. Ad ogni modo da alcune testimonianze di residenti nella zona, a lasciare le due bottigliette fuori dal cancello scolastico sarebbe stata una donna vestita di nero e con un cappuccio in testa che sarebbe poi fuggita.

Infine – si legge sempre da “Il resto del Carlino – sarebbe stata avvertita una terza esplosione nelle vicinanze di un parco giochi. In quest’ultimo caso la bottiglia in questione non sarebbe stata trovata.