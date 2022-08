Pesaro Urbino, 18enne picchiata e violentata dopo una serata in discoteca

Una 18enne è stata picchiata e violentata dopo aver trascorso una serata in discoteca: ricoverata in ospedale con fratture.

Una 18enne è stata picchiata e violentata dopo una serata in discoteca. È stata infine ricoverata in ospedale con fratture. È accaduto a Gabicce Monte (Pesaro-Urbino). È stato individuato e fermato un uomo di 35 anni che la ragazza ha conosciuto in discoteca la sera stessa dell’aggressione.

L’episodio è accaduto intorno alle 2 nella notte tra il 28 e il 29 luglio scorso fuori dalla discoteca “Baia Imperiale”.

18enne picchiata e violentata: chi è la vittima

La vittima dell’aggressione e della violenza sessuale è una ragazza lombarda in vacanza con la famiglia a Riccione. Il giovane che avrebbe aggredito la giovanissima proviene invece dal Veneto. Anche l’uomo risultava essere in vacanza lungo la costiera romagnola. È stato il Resto del Carlino ad anticipare la notizia.

Secondo quanto reso noto al momento, la ragazza e l’uomo si sarebbero conosciuti quella stessa sera in discoteca.

Avrebbero trascorso la serata insieme

Come informa FanPage, la ragazza e il giovane 35enne avrebbero deciso di trascorrere la sera insieme. Dopo la discoteca, intorno alle 2, lui si sarebbe offerto di accompagnarla presso l’albergo in cui alloggiava. Quel ragazzo, inizialmente gentile almeno in apparenza, sarebbe divenuto improvvisamente violento, picchiando e abusando della giovane.

La ragazza è stata ricoverata e avrebbe subito diverse fratture per una prognosi di quarantacinque giorni.